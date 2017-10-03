Страховщики увеличили сбор премий по международному автострахованию "Зеленая карта" на 3,1% до 716,419 млн гривен за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики также увеличили выплаты по "Зеленой карте" на 6,21% до 7,711 млн евро.

Всего за 8 месяцев был заключен 480 631 договор страхования "Зеленая карта", что на 4,61% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП, независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.

Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.