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Страховщики увеличили сбор премий по "Зеленой карте" на 3,1% до 716,4 млн гривен в январе-августе
10:51 03.10.2017 |
Страховщики увеличили сбор премий по международному автострахованию "Зеленая карта" на 3,1% до 716,419 млн гривен за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Страховщики также увеличили выплаты по "Зеленой карте" на 6,21% до 7,711 млн евро.
Всего за 8 месяцев был заключен 480 631 договор страхования "Зеленая карта", что на 4,61% меньше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП, независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.
Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.
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