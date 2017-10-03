Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) ввело информационную систему "Электронный европротокол" с октября.

Об этом говорится в сообщении бюро, передают Українські Новини.

Система доступна по ссылке https://dtp.mtsbu.ua.

С помощью системы "Электронный Европротокол" в Украине появилась возможность оформить европротокол не только в бумажной, но и в электронной форме.

В соответствии с решением президиума МТСБУ от 13 июля текущего года №403/2017, с октября европротокол, оформленный с использованием указанной системы, является полным аналогом европротоколов, отправленных или предъявленных страховщику в бумажной форме.

Бюро напоминает, что европротокол - это форма уведомления страховщика о дорожно-транспортном происшествии единого образца для большинства стран Европы, которая может быть заполнена участниками ДТП без информирования о его наступлении органов полиции.

Дополнительные условия и ограничения для оформления европротокола в электронной форме: транспортные средства обоих участников ДТП должны иметь действующие полисы внутреннего страхования; водители должны иметь при себе исправные мобильные телефоны (хотя бы один из участников ДТП должен иметь с собой устройство (смартфон, планшет, ноутбук) с фотокамерой и доступом в Интернет); идентификационные данные о страхователе (коды ИНН или ЕДРПОУ) и обеспеченное транспортное средство (номерной знак, марку и модель) должны быть указаны в полисе и корректно внесены в единую централизованную базу данных МТСБУ (в противном случае система не сможет правильно идентифицировать участников ДТП).

Система "Электронный европротокол" предусматривает внесение основных данных, необходимых для оформления пвропротокола, участниками ДТП, их автоматическое дополнение данными ЦБД МТСБУ и автоматическое информирование обоих страховщиков участников ДТП о наступлении ДТП с участием обеспеченных ими транспортных средств.

Система имеет удобный интерфейс с адаптацией под все распространенные операционные системы, содержит важные подсказки и предупреждения для пользователей.

Исходя из заполненных обстоятельств ДТП, система предложит набор типовых схем ДТП, из которых можно выбрать ту, которая полностью соответствует обстоятельствам происшествия, а если ни одна из предложенных схем не подходит, схему ДТП надо составить самостоятельно, сфотографировать ее и разместить фото в соответствии с инструкциями системы.

Европротоколы, заполненные в электронной форме, практически исключают ошибки при их заполнении и, таким образом, исключают случаи отказа недобросовестных страховщиков в возмещении убытков по формальным признакам наличия ошибок, которых трудно избежать при оформлении бумажного бланка.

Дальнейшие действия участников ДТП для получения страхового возмещения остаются неизменными.

Как сообщали Українські Новини, МТСБУ - объединение страховых компаний, занимающихся продажей полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцам транспортных средств.