4 действующих способа сэкономить на КАСКО + 1 секретный бонус для водителей

Страхование автомобиля КАСКО по карману водителям, которые умеют на нем экономить. Ни одна хитрость не снизит цену страховки в два или три раза, но они помогут избавиться от предубеждения «КАСКО - дорогое удовольствие».

Выбираем частичное КАСКО.

Автомобилисту и страховому агенту надо найти компромисс при заключении договора КАСКО. Клиент хочет, чтобы страховка покрыла больше рисков за меньшую сумму, а страховщик стремится продать «меньше за больше». Поиск компромисса в этом конфликте интересов начинается с выбора вида страхования - полного или частичного КАСКО.

Полное КАСКО включает все риски: ДТП, уничтожение (в аварии или от пожара), угон, действия хулиганов, последствия стихии. Вероятно, что агент предложит именно этот вариант, ведь стоимость полного КАСКО - максимальная. Не менее вероятно, что водителю подойдет частичное КАСКО: расчет страховки авто покажет, что оно доступнее на 15-20%. Например, человек живет в частном доме с гаражом или жилом комплексе с паркингом, а значит ему не разумно платить за опцию «угон».

Платим за страховку по частям.

Первый вариант - КАСКО 50х50. При заключении договора клиент оплачивает только половину стоимости страховки. Вторая половина переводится на счет компании только при страховом случае, а при отсутствии происшествий с машиной - ее хозяин экономит 50% суммы.

Второй вариант - КАСКО с оплатой по частям. Страховые компании предлагают автовладельцам - в виде акции или на постоянной основе - оплатить КАСКО по частям. Например, компания VUSO https://vuso.ua/uslugi/kasko готова принять не всю сумму сразу, а тремя платежами. Клиент вправе внести 1-й платеж сразу, 2-й - спустя месяц, а 3-й - спустя еще один месяц.

Третий вариант - КАСКО до первого страхового случая. Название этого вида КАСКО говорит, что клиент получит возмещение только за один страховой случай. После этого надо заключить новый договор, чтобы снова получить страховую защиту. Стандартный срок действия КАСКО, как и у ОСАГО, - 1 год.

Не платим за «вдруг пригодиться» или потому, что «неудобно отказать».

Страховка для машины включает много нюансов. Например, КАСКО обычно действует только в пределах страны. Не исключено, что агент - в своих интересах - предложит более дорогую программу страхования с расширенным покрытием (включающее страны СНГ, ЕС или весь мир). Нет смысла платить за «весь мир» человеку, который не планирует отправиться в отпуск или командировку в другую страну на личном авто. Перед подписанием договора надо узнать у агента о таких нюансах, а еще лучше - внимательно прочитать документ. Не исключено, что в договор включено несколько подобных - лишних, но увеличивающих цену - пунктов?

Соглашаемся на франшизу (и водим машину аккуратно).

В разных видах страхования, включая КАСКО, франшиза позволяет снизить платеж для клиента. Франшиза это сумма ущерба, которую компания не компенсирует при страховом случае. По рискам ДТП, повреждения от стихии или хулиганов, франшиза не обязательна и составляет от 1 до 3%. По рискам «незаконное завладение» или «полное уничтожение» она присутствует почти всегда и равна 5 или 10%. Соглашаться на франшизу можно, если готовы самостоятельно исправлять «недорогие» повреждения машины (сколы на бампере или царапина кузова). Франшиза за угон предусмотрена даже в полном КАСКО, чтобы мотивировать клиента заботиться о безопасности машины.

КАСКО это не обязательный вид страхования, как привычное миллионам водителей ОСАГО (автогражданка). Украинские компании, следуя примеру коллег из других стран, начали привлекать клиентов акциями и бонусами. Не стоит включать «режим скептика», встретив подобное предложение. Страховщики поняли, что сервис для водителей важен, как и адекватные цены на страховки.

Например, в подарок к страховке клиенты получают карту автомобильного ассистанса. Команда техников выручает владельцев таких полезных карт при технических неполадках машины. Автомобилисты знают, что важно помогать другим людям на дороге и жизненном пути. В честь 16-летия страховая компания VUSO проводит благотворительный сбор денег для детской клиники. Водители, покупая полисы онлайн с 25.09 по 15.10 2017 года, внесут свой вклад - 3% от их страховых платежей будут перечислены на помощь клинике.

Подводя итоги, напишем, что стоимость КАСКО зависит не только от свойств автомобиля: марки, модели, года выпуска и города регистрации. Владельцу транспорта без богатого опыта страхования по силам экономить на ряде условий:

выбрать не полное, а частичное КАСКО;

согласиться на франшизу;

платить только за опции, которые могут пригодиться;

взять КАСКО в рассрочку без процентов и переплат.