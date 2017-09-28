Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 00:00 часов 28 сентября 2017 года вводит новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Согласно сообщению бюро, обнародованному на его сайте, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся, в сторону повышения на 3%.

Последнее изменение тарифов было 8 августа 2017 года также в сторону повышения на 3,1%.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысится до 765 грн (ранее - 742 грн), для автобусов -2,874 тыс. грн (ранее - 2,790 тыс. грн), для грузовых автомобилей - 1,804 тыс. грн (ранее -1,751 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,218 тыс. грн (ранее - 1,182 тыс. грн), автобусов -3,992 тыс. грн (ранее - 3,757 тыс. грн), грузовиков -2,395 тыс. грн (ранее - 2,325 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,406 тыс. грн и 6,693 тыс. грн соответственно, для автобусов -13,974 тыс. грн и 25,951 тыс. грн, для грузовых автомобилей -11,339 тыс. грн и 21,400 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 557 грн (ранее - 541 грн), на один месяц -819 грн (ранее - 795грн), на полгода -1,877 тыс. грн (ранее - 1,824 тыс. грн), на год -2,676 тыс. грн (ранее - 2,597 тыс. грн).

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.

