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Украинские страховщики в I пол. увеличили сборы платежей через посредников-резидентов на 57% - Нацкомфинуслуг
13:49 19.09.2017 |
Украинские страховые компании в январе-июне 2017 года собрали по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования 31,093 млн грн платежей, что на 57,07% больше по сравнению с январем-июнем 2016 года (19,796 млн грн).
Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), при этом количество заключенных через посредников-резидентов договоров за этот период возросло на 11,7% - до 1,740 млн.
Согласно информации регулятора, из общей суммы собранных платежей премии по личному страхованию составили 22,232 млн грн, имущественному - 3,159 млн грн, обязательному - 859,5 тыс. грн, страхованию жизни - 556,4 тыс. грн, страхованию ответственности - 4,287 млн грн.
Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг за шесть месяцев увеличилась на 18,8% - до 3,470 млн грн.
По данным Нацкомфинуслуг, страховые платежи, полученные страховщиками-нерезидентами по договорам страхования, составили 1,884 млн грн, что на 24,5% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Вознаграждение по 12 заключенным договорам составило 318,4 тыс. грн. При этом регулятор отмечает, что за указанный период выплаты по вышеуказанным договорам не осуществлялись.
Перестраховочные платежи, полученные перестраховщиками-резидентами по договорам перестрахования, заключенным брокером в пользу перестраховщика, в первом полугодии сократились в 3,8 раза - до 1,426 млн грн (по 64 договорам). В том числе по договорам страхования имущества они составили 1,415 млн грн. Страховые выплаты, компенсированные перестраховщиками-резидентами по таким договорам, не осуществлялись.
За предоставление данных посреднических услуг брокеры получили вознаграждение в сумме 659,4 тыс. грн (+25%%).
Перестраховщикам-нерезидентам было передано в перестрахование по 135 договорам 566,9 млн грн, что на 28,5% меньше, чем за шесть месяцев годом ранее. Выплачено 7,427 млн грн (13,2%). Вознаграждение брокеров составило 12,597 млн грн (+3,2%).
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