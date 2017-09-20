Украинские страховщики жизни в I пол.-2017 сократили сбор платежей на 5,3% - Нацкомфинуслуг

Лайфовые страховщики Украины в январе-июне 2017 года собрали 1,245 млрд грн валовых страховых платежей, что на 5,3% меньше по сравнению с январем-июнем 2016 года.

Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 95,1% страховых платежей за этот период получено от физических лиц, 4,9% - от юридических лиц.

В течение первого полугодия количество застрахованных физлиц сократилось на 1,4%, или на до 59,269 тыс., - до 4,047 млн. Кроме того, было застраховано 501,1 тыс. чел. (на 36,6% меньше).

За шесть месяцев лайфовые компании выплатили 265,9 млн грн, что на 34,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Величина изменения резервов возросла на 95,5% - до 620,9 млн грн. При этом основная часть величины изменения резервов (523,7 млн грн) сформирована по другим договорам накопительного страхования. По другим договорам страхования жизни величина изменения резервов составила 5,2 млн грн.

По итогам первого полугодия 13 лайфовых страховых компаний получили отрицательное значение прироста резервов на общую сумму 145,7 млн грн в связи с досрочным расторжением договоров страхования.

Согласно данным Нацкомфинуслуг, прирост резервов по страхованию жизни составил 766,6 млн грн. Наибольший прирост задекларировали четыре страховые компании - 476,1 млн грн, 117,9 млн грн, 69,6 млн грн и 54,5 млн грн (62,1%, 15,4%,9,1% и 7,1% от общего прироста резервов соответственно).

Как сообщает Нацкомфинуслуг, количество лайфовых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2017 года снизилось до 36 против 45 на аналогичную дату годом ранее.

