Страховщики Украины в I пол. увеличили сбор чистых премий на 4,1%, валовых - на 30% - Нацкомфинуслуг

Страховые компании Украины в январе-июне 2017 года собрали чистые премии на сумму 13,509 млрд грн, что на 4,1% больше, чем в первом полугодии 2016 года, сообщается на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 21,223 млрд грн (на 30% больше).

Комиссия отмечает, что увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования: страхование финансовых рисков - на 1,05 млрд грн, или на 70%, страхование имущества - на 958, 5 млн грн, или на 50,4%, страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений - на 913,4 млн грн, или 83%, страхование грузов и багажа - на 665,7 млн грн грн, или на 37,6%, автострахование КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта" - на 599,2 млн грн, или 13,5%, медицинское страхование - на 273,3 млн грн, или на 24,1%, страхование ответственности перед третьими лицами - на 347,5 млн грн, или на 44,4%, страхование от несчастных случаев - на 133,4 млн грн, или на 34,7%.

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за первое полугодие сократился на 15,8 п. п. к показателю первого полугодия 2016 года и составил 63,7%.

За указанный период 2017 года страховщики выплатили 4,615 млрд грн чистых страховых выплат, что на 22,4% больше, чем годом ранее. Уровень чистых выплат увеличился с 29,1% до 34,2%

По данным Нацкомфинуслуг, валовые страховые выплаты возросли на 21% - до 4,784 млрд грн. Уровень валовых выплат сократился с 24,2% до 22,5%.

Высокий уровень валовых и чистых страховых выплат наблюдается по медицинскому страхованию 58,6% и 63,2% соответственно, по видам добровольного личного страхование 41,3% и 45,1%, по видам негосударственного обязательного страхования -34,7% и 35,2% соответственно (по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 47,1% и 47,2%).

Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего перестрахования за первые шесть месяцев текущего года увеличились на 70% - до 9,771 млрд грн. При этом перестрахование внутри страны возросло в 2,3 раза - до 7,713 млрд грн, у перестраховщиков-нерезидентов сократилось на 13,7% до 2,058 млрд грн.

Получение страховых премий от страховщиков-нерезидентов не изменилось и составило 20,2 млн грн.

Регулятор также отмечает, что за указанный период объем сформированных страховых резервов вырос на 9,1% до 20,778 млрд грн. При этом технические резервы сократились на 34,4% до 7,796 млрд грн, а резервы по страхованию жизни выросли на 81,6% до 12,981 млн грн.

Вместе с тем при увеличении на 0,8% общих активов страховщиков объемы активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов выросли на 0,1% - до 33,787 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов вырос на 1,8% - до 12,758 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что в январе-июне 2017 года количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) выросло в 2,2 раза до 35,848 млн. Кроме того, в 2,3 раза увеличилось количество договоров страхования с физическими лицами - до 33,840 млн.

По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2017 года сократилось на 43 и составляет 300, в том числе СК "life" - 36 (в первом полугодии -2016 - СК "life" - 45, СК "non-life" - 298).

