Страховщики Украины за 7 мес. увеличили сбор платежей по ОСАГО на 6,6%, выплаты - на 41,1%

Страховые компании Украины-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-июле 2017 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 6,6% по сравнению с тем же периодом 2016 года - до 2,138 млрд грн.

Согласно данным сайта МТСБУ, количество договоров ОСАГО за семь месяцев возросло на 4,9% - до 4,401 млн.

Кроме того, МТСБУ сообщает, что общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования увеличился на 41,1% - до 1,072 млрд грн. Из них 133,759 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 67,6% больше, чем за семь месяцев предыдущего года.

Бюро также зафиксировало рост количества урегулированных требований о страховом возмещении - на 16,3%, до 78,747 тыс., из них с использованием "европротокола" - 17,6 тыс. (рост - на 58,1%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 56 страховых компаний.