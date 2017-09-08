Страховщики увеличили сбор премий по международному автострахованию "Зеленая карта" на 1,72% до 611,86 млн за январь-июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики также увеличили выплаты по "Зеленой карте" на 7,9% до 6,83 млн евро.

Всего за 7 месяцев было заключено 400 427 договоров страхования "Зеленая карта".

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП, независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.

Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.