Рева за введение обязательного пенсионного страхования с 2019, - УФС

Министр социальной политики Андрей Рева поддерживает введение обязательного пенсионного страхования с 2019 года.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова, которая присутствовала на заседании профильного комитета Верховной Рады, передают Українські Новини.

"Только что... Андрей Рева - просто смело и честно. Он на комитете поддержал правку Юрия Соловья об установлении даты введения второго уровня с 01.01.19. Сказал, что будем работать и сделаем. Маяк установлен!!!", - написала она.

Ранее Всемирный банк сообщил, что выступает за предусмотрение в пенсионной реформе автоматической индексации пенсии с 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, депутаты Верховной Рады подали 2 144 правки к законопроекту о пенсионной реформе ко второму чтению.

Представитель Кабинета Министров в Раде депутат Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") прогнозирует рассмотрение парламентом пенсионной реформы 21 сентября.

Рада намерена предусмотреть повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет до 2028 года.

22 июня Кабмин внес в Раду проект пенсионной реформы.

Главное научно-экспертное управление Рады считает целесообразным вернуть на доработку Кабинету Министров законопроект №6614.

Международный валютный фонд и Всемирный банк поддерживают проект пенсионной реформы Кабмина.

Федерация профсоюзов Украины считает, что повышение страхового стажа до 35 лет не отвечает нормам конвенции Международной организации труда.



