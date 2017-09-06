Финансовые новости
- |
- 06.09.17
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рева за введение обязательного пенсионного страхования с 2019, - УФС
13:51 06.09.2017 |
Министр социальной политики Андрей Рева поддерживает введение обязательного пенсионного страхования с 2019 года.
Об этом в социальной сети Facebook сообщила директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова, которая присутствовала на заседании профильного комитета Верховной Рады, передают Українські Новини.
"Только что... Андрей Рева - просто смело и честно. Он на комитете поддержал правку Юрия Соловья об установлении даты введения второго уровня с 01.01.19. Сказал, что будем работать и сделаем. Маяк установлен!!!", - написала она.
Ранее Всемирный банк сообщил, что выступает за предусмотрение в пенсионной реформе автоматической индексации пенсии с 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, депутаты Верховной Рады подали 2 144 правки к законопроекту о пенсионной реформе ко второму чтению.
Представитель Кабинета Министров в Раде депутат Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") прогнозирует рассмотрение парламентом пенсионной реформы 21 сентября.
Рада намерена предусмотреть повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет до 2028 года.
22 июня Кабмин внес в Раду проект пенсионной реформы.
Главное научно-экспертное управление Рады считает целесообразным вернуть на доработку Кабинету Министров законопроект №6614.
Международный валютный фонд и Всемирный банк поддерживают проект пенсионной реформы Кабмина.
Федерация профсоюзов Украины считает, что повышение страхового стажа до 35 лет не отвечает нормам конвенции Международной организации труда.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Правительство Молдавии проигнорировало запрет Додона на участие в учениях НАТО
|Cапоги всмятку. Сергей Алексашенко о ситуации с российским банком "Открытие"
|Тухлый пиар-баян: Когда Хомутынник сложит мандат
|КНДР готовится к новым испытаниям: ход за Китаем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Омни-ритейл — максимальное удобство для потребителя в MOYO.UA
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9781 грн
|ВТБ, скорее всего, не удастся продать украинские активы - глава банка
|Рева за введение обязательного пенсионного страхования с 2019, - УФС
|Азиатские фондовые рынки снизились 6 сентября на геополитических рисках
|Почему банкиры, страховщики и автосалоны ополчились против "евробляхеров"
|Кабмин утвердил перечень иностранных фондовых бирж в рамках льготного налогообложения процентных доходов
Это интересно
|Самой быстрой машиной в мире станет гиперкар из Японии, о котором никто не слышал
|Профессионалам трудно стать хорошими руководителями
|В Китае спецслужбы получат доступ к исходному коду любой программы
|Банковский троян Trickbot похищает деньги у пользователей Coinbase
|Jaguar придумал умный руль с искусственным интеллектом
|Китайский центральный банк запретил компаниям инвестировать в ICO
|Toyota запатентовала мотор с изменяемой степенью сжатия