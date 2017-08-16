Функции президента МТСБУ будет выполнять поочередно каждый член президиума в течение месяца - решение

Президиум Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) на заседании 15 августа удовлетворил заявление президента бюро Юрия Гришана о снятии полномочий и принял решение, что до проведения общего собрания членов бюро - весной 2018 года - каждый из членов президиума будет выполнять функции президента в течение месяца.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников заседания во вторник, очередность будет определяться по алфавиту.

Он также отметил, в этот период рабочая группа МТСБУ по корпоративному управлению будет готовить новую концепцию реформирования Моторного бюро и изменения в устав, в случае ее утверждения общим собранием членов бюро.

Как сообщалось, президент МТСБУ Юрий Гришан, занимавший эту должность с ноября 2014 года, 8 августа подал в дирекцию бюро заявление о сложении полномочий.

Сейчас в состав президиума МТСБУ входят страховые компании "АХА Страхование", НАСК "Оранта", "Украинская страховая группа", "Галицкая", "Арсенал Страхование", "УНИКА" и "Провидна".

В настоящее время в МТСБУ идет работа над концепцией реформирования бюро, согласно которой президент должен был работать в штате МТСБУ, избираться на четыре года и выполнять представительские функции - обеспечивать подготовку и ведение заседаний президиума, представлять интересы Бюро в отношениях с украинскими, иностранными и международными учреждениями, отвечать за организацию контроля за выполнением решений органов управления Бюро.

Кроме того, предлагается закрепить путем внесения изменений в устав МТСБУ, что назначения генерального директора и президента президиумом происходит после рекомендаций общего собрания членов моторного бюро, принятых тайным голосованием.

