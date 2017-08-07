Страховщики Украины за 6 мес. увеличили сбор платежей по ОСАГО на 5,4%, выплаты - на 41,2%

Страховые компании Украины - члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) - в январе-июне 2017 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 5,4% по сравнению с тем же периодом 2016 года - до 1,806 млрд грн.

Согласно данным сайта МТСБУ, количество договоров ОСАГО за шесть месяцев возросло на 4,2% - до 3,740 млн.

Кроме того, МТСБУ сообщает, что общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования увеличился на 41,2% - до 917,2 млн грн. Из них 115,8 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 71,8% больше, чем за шесть месяцев предыдущего года.

Бюро также зафиксировало рост количества урегулированных требований о страховом возмещении - на 15,7%, до 68 тыс., из них с использованием "европротокола" - 15,6 тыс. (рост - на 61,2%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 56 страховых компаний.