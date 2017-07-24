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В январе-мае страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 3,7% до 1,5 млрд гривен
12:22 24.07.2017 |
В январе-мае 2017 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 3,7% до 1,504 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (1,45 млрд гривен).
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Согласно данным бюро, за 5 месяцев заключено 3,13 млн договоров по ОСАГО, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года (3,044 млн).
Согласно данным, общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за отчетный период увеличился на 40% до 761,9 млн гривен.
Из них 96,2 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что в 1,75 раза больше, чем в январе-мае 2016 года (54,9 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам ОСАГО на 14,7% до 3,407 млрд гривен.
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