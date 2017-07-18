МТСБУ инициирует повышение отчислений страховщиками в Фонд защиты потерпевших с 3% до 4%

Президиум МТСБУ решил обратиться к Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг с представлением об увеличении ежемесячных отчислений страховщиками-членами бюро в Фонд защиты потерпевших (ФЗП) с 3% до 4% от объема премий, собранных по ОСАГО.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель МТСБУ.

Расходы Фонда защиты потерпевших за 2016 год составили 259,2 млн гривен, а сумма регламентных выплат из ФЗП - 90,6 млн гривен.

Кроме того, расходы на урегулирование составили 3,2 млн гривен, расходы, связанные с возвратом средств в порядке регресса - 7,3 млн гривен и возвратом взносов из фонда - 59,6 млн гривен.

Сообщается, что решение Президиума обосновано ростом количества регламентных выплат в ДТП, где виновник не имел полиса страхования, а также ростом числа участников боевых действий и других льготных категорий граждан, освобожденных от обязательства страховать ответственность автовладельцев.

Новое решение вступит в силу в случае утверждения координационным советом бюро.

Как сообщали Українські Новини, МТСБУ - объединение страховых компаний, занимающихся продажей полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцам транспортных средств.