Ряд страховых компаний и МТСБУ подверглись хакерской атаки

Страховые компании "ПЗУ Украина", "ИНГО Украина", а также Моторное (транспортное) страховое бюро Украины подверглись хакерской атаке во вторник.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина в пресс-службе Моторного бюро, из-за хакерской атаки пострадала внутренняя сеть: отсутствует доступ сотрудников к Централизованной базе данных (ЦБД). В то же время доступ извне не изменился и для страхователей ЦБД работает в прежнем режиме.

От хакерской атаки пострадала внешняя и внутренняя сеть СК "ПЗУ Украина". Как сообщили в компании, в настоящее время IT-специалисты делают все возможное, чтобы защитить сервера и восстановить работу сети. В компании также отметили, что клиенты по ДМС обслуживаются в обычном режиме, а вот "убытчики" пока приостановили обработку страховых событий.

В АСК "ИНГО Украина" сообщили, что компания также пострадали от хакерской атаки. Конфиденциальная информация по договорам страхования и персональные данные контрагентов и клиентов не пострадали.

Компания продолжает выполнять взятые на себя обязательства по обслуживанию клиентов

