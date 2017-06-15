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СБУ выявила отмывание 4,5 млрд гривен через махинации с фиктивным страхованием бизнес-активов
12:09 15.06.2017 |
Служба безопасности Украины выявила отмывание 4,5 млрд гривен через махинации с фиктивным страхованием бизнес-активов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.
"Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через сделку дельцы "отмыли" почти 4,5 миллиарда гривен", - сказано в нем.
Согласно сообщению, подозреваемые производили фиктивное страхование бизнес-активов крупного бизнесмена, приближенного к бывшему Президенту Виктору Януковичу.
Также правоохранители заблокировали деятельность двух колл-центров в Киеве и Полтаве, которые принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом.
Сообщается, что подозреваемые скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах за 10-20% от реальной суммы.
При этом, согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.
Сотрудники СБУ задокументировали несоблюдение страховыми компаниями требований законодательства в сфере предоставления финансовых услуг, в связи с чем Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг отменила лицензии и наложила на них административные штрафы.
В ходе обысков в офисах коммерческих структур правоохранители изъяли документацию, которая доказывает проведение противоправных сделок, в частности через страховые компании, длительное время находящиеся в процедуре ликвидации.
У подозреваемых также обнаружены компьютерная техника и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.
По данному факту ведется расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
Как сообщали Українські Новини, ранее сотрудники СБУ ликвидировали в Одессе конвертационный центр с ежемесячным оборотом 50 млн гривен, финансирующий боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
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