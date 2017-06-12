В январе-апреле страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 2% до 1,2 млрд гривен

В январе-апреле 2017 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 2,1% до 1,185 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (1,162 млрд гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за 4 месяца заключено 2,47 млн договоров по ОСАГО, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года (2,43 млн).

Согласно данным, общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за отчетный период увеличился на 37% до 606,4 млн гривен.

Из них 77,9 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что в 1,8 раза больше, чем в январе-апреле 2016 года (42,4 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам ОСАГО на 14,7% до 3,407 млрд гривен.