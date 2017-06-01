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Договоры ОСАГО в Украине будут заключаться в электронном и бумажном варианте
15:20 01.06.2017 |
Заключение договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в Украине будет происходить как в электронном виде, так и бумажном.
Такое решение принято 1 июня на заседании Нацкомфинуслуг, в ходе которого было утверждено согласованное положение об особенностях заключения договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Как отмечалось в ходе заседания, Министерство юстиции не поддержало при согласовании проекта норму о переходе на единый электронный полис через 12 месяцев после вступления документа, посчитав, что тем самым не будут защищены права всех слоев населения.
"Поэтому в Украине будут заключаться как электронные, так и бумажные полисы. Это компромиссный вариант между нашими предложениями и замечаниями рынка о том, что не все страховщики имеют технические возможности для осуществления. Кроме того? мы учитывали потребности малообеспеченных слоев населения в удаленных населенных пунктах", - отметила представитель регулятора.
При этом президент "Украинской федерации обеспечения" Андрей Перетяжко отметил, что "через полгода, максимум девять месяцев, мы к вам опять придем, чтобы сделать пусть не электронный полис, а выпуск полисов через централизованную базу данных".
Согласно принятому положению, электронный полис считается действительным с момента регистрации его в ЦБД. МТСБУ разрабатывает и обнародует на своем сайте форму заявление на приобретение полиса, которое является обязательным для заполнения. После заполнения заявления формируется предложение и вносится в базу данных. Оно является действительным в течение 24 часов. Если за этот период договор не был заключен, необходимо будет заполнить заявление повторно. В случае подтверждения договора информация сразу вносится в базу данных, а страхователю по требованию будет предоставляться распечатка.
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Такое решение принято 1 июня на заседании Нацкомфинуслуг, в ходе которого было утверждено согласованное положение об особенностях заключения договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
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