Страховщики Украины в 1 кв. 2017г увеличили сбор чистых премий на 2,8%, валовых - на 31,7% - Нацкомфинуслуг

Страховые компании Украины в январе-марте 2017 года собрали чистые премии на сумму 6,407 млрд грн, что на 2,8% больше, чем в первом квартале 2016 года, сообщается на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 10,896 млрд грн (на 31,7% больше).

Комиссия отмечает, что увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования: страхование имущества - на 784,4 млн грн, или на 71,6%, страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений - на 722,8 млн грн, или в 2,2 раза, страхование финансовых рисков - на 516,9 млн грн, или на 62,8%, страхование грузов и багажа - на 366,2 млн грн грн, или на 43,7%, автострахование КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта" - на 169,6 млн грн, или 8,2%,%, медицинское страхование - на 102 млн грн, или на 15,5%, страхование ответственности перед третьими лицами - на 86,5 млн грн, или на 20,6%, страхование от несчастных случаев - на 33,5 млн грн, или на 15,5%.

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за первый квартал увеличился на 16,5 п. п. к показателю первого квартал 2016 года и составил 58,8%.

За указанный период 2017 года страховщики выплатили 2,259 млрд грн чистых страховых выплат, что на 21,5% больше, чем годом ранее. Уровень чистых выплат увеличился с 29,9% до 35,3%

По данным Нацкомфинуслуг, валовые страховые выплаты возросли на 19,2% - до 2,344 млрд грн. Уровень валовых выплат сократился с 23,8% до 21,5%.

Высокий уровень валовых и чистых страховых выплат наблюдается по медицинскому страхованию 54,3 и 57,2% соответственно, по видам добровольного личного страхование 41,3% и 44,7%, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 44,3% и 44,7% .

Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего перестрахования за первые три месяца текущего года увеличились на 71% - до 5,495 млрд грн. При этом перестрахование внутри страны возросло в 2,3 раза - до 4,489 млрд грн, у перестраховщиков-нерезидентов сократилось на 14% до 1,006 млрд грн.

Получение страховых премий от страховщиков-нерезидентов увеличилось на 3,5% - до 8,9 млн грн.

Регулятор также отмечает, что за указанный период наблюдается тенденция к росту некоторых показателей страховой деятельности. Так, сформированные технические резервы выросли на 10,1% - до 12,589 млрд грн.

Вместе с тем при увеличении на 0,6% общих активов страховщиков объемы активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов выросли на 0,7% - до 34,176 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов снизился на 0,61% - до 12,869 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что в январе-марте 2017 года количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) выросло с 7,655 млн до 17,997 млн. Кроме того, увеличилось количество договоров страхования с физическими лицами - с 7,003 млн до 17,281 млн.

По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 марта 2017 года сократилось на 45 и составляет 307, в том числе СК "life" - 39 (в первом квартале-2016 - 46), СК "non-life" - 268 (306).