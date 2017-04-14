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Страховые компании дали "зеленый свет" электронному ОСАГО
13:32 14.04.2017 |
Водители не догадываются, какие страсти кипят на украинском рынке автострахования. В течение шести лет Моторное страховое бюро при участии страховых компаний разрабатывало проект «электронное ОСАГО». Эксперты, чиновники и страховщики нашли компромисс спустя шесть лет после ряда дискуссий и переговоров.
Нацкомфинуслуг, организация регулирующая украинский рынок финансов, утвердила проект Положения об особенностях заключения электронных договоров ОСАГО. Таким образом чиновники дали «зеленый свет» страховым компаниям на подготовку к запуску продаж цифровых полисов и постепенный вывод из оборота бумажных бланков автогражданки.
Пресс-служба МТСБУ в феврале 2017 года заявила, что организация готова к переходу от бумажных к электронным полисам. Проекту содействуют компании, которые хотят приблизить украинский страховой рынок к международным стандартам и сделать его более цивилизованным. Реформа позволит избавиться от нескольких проблем.
Во-первых, реформа поставит точку в противостоянии с поддельными страховками, наводнившими рынок. Во-вторых, для полиции упростит контроль за автовладельцами, которые не оформляют ОСАГО. Патрульные получат доступ к базе данных полисов МТСБУ и смогут проверять статус страховки у водителей через интернет на обочине трассы вдали от города. Подчеркнем, что электронный полис это запись в базе данных Моторного бюро о заключении договора страхования между компанией и клиентом.
Сложно однозначно сказать, как автомобилисты примут это нововведение. Разумеется, людям сложно менять привычки. Однако вряд ли кто-нибудь осмелиться утверждать, что прогресс можно остановить. У водителей будет время освоиться с новыми условиями. С момента запуска продаж цифровых полисов, «старые» страховки будут доступны автомобилистам в течение года.
По оптимистическим прогнозам старт продаж электронных полисов состоится не раньше осени 2017 года. На согласование формальностей в разных организациях потребуется минимум полгода. Впрочем, уже сейчас можно заказывать бумажные полисы ОСАГО в интернете с доставкой. Несколько компаний наладили продажу полисов на своих сайтах или через такие сервисы выбора страховок, как Oh.ua. Тысячи автовладельцев уже убедились, что страховка онлайн - это удобно. Старт продаж электронного ОСАГО приведет к тому, что это положительно оценят миллионы автовладельцев.
Эксперты и чиновники считают, что проект электронного ОСАГО стимулирует внедрение электронных полисов и в других видах страхования. Хотя это уже не первый шаг по реформированию рынка страхования. С 2015 года люди, которые отдыхают за рубежом, уже могут, хотя и не обязаны, приобретать цифровые страховки. С ними можно путешествовать по миру, без бумажного полиса, и рассчитывать на быструю и оплачиваемую медицинскую помощь. Большинство туристов пока отправляется в другие страны с бумажным полисом, но дигитализация неизбежна как эволюция. В будущем перемены в самом массовом виде страхования ОСАГО отразятся на всем рынке.
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