В 2016 году страховщики увеличили сбор чистых страховых премий на 18,4% до 26,464 млрд гривен по сравнению с 2015 годом.

Об этом говорится в отчетных данных Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, передают Українські Новини.

Объем валовых страховых премий, собранных страховщиками в 2016 году, составил 35,2 млрд гривен, что на 18% больше, чем в 2015.

Основную часть страховых премий - 99,9% - аккумулируют 200 рисковых компаний и 99,5% - 20 лайфовых компаний.

В структуре чистых страховых премий наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования, как автострахование - 8,65 млрд гривен (32,7%), страхование жизни - 2,75 млрд гривен (10,4%), страхование имущества - 2,63 млрд гривен (10%), медстрахование - 2,28 млрд гривен (8,6%), страхование финансовых рисков - 1,98 млрд гривен (7,5%).

В 2016 году объем страховых выплат увеличился на 9,1% до 8,839 млрд гривен по сравнению с 2015 годом.

В структуре чистых страховых выплат наибольший удельный вес занимает автострахование - 43,3% (3,7 млрд гривен), медицинское страхование - 15,7% (1,34 млрд гривен), страхование кредитов - 12,9% (1,1 млрд гривен).

По договорам перестрахования рисков в 2016 году украинские страховщики уплатили 12,7 млрд гривен, из которых 3,96 млрд гривен - перестраховщикам-нерезидентам и 8,7 млрд гривен - перестраховщикам-резидентам.

По состоянию на 31 декабря 2016 года общие активы страховщиков уменьшились на 7,7% до 56,1 млрд гривен по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году объем сформированных страховых резервов увеличился с 18,4 млрд гривен до 20,9 млрд гривен.

По данным регулятора, на конец 2016 года в Украине была зарегистрировано 310 страховых компаний, в том числе 39 СК life и 271 СК non-life (в 2015 году - 361 компания, в том числе 49 СК life и 312 СК non-life).

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году страховщики увеличили сбор чистых страховых премий на 20,2% до 22,354 млрд гривен по сравнению с 2014 годом (18,592 млрд гривен).