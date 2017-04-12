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Страховой взнос на семью в рамках государственного медстрахования к 2021г возрастет почти до 14 тыс. грн
17:05 12.04.2017 |
Страховой взнос на семью в рамках государственного солидарного медицинского страхования в случае принятия предложенного Министерством здравоохранения законодательства по реформе здравоохранения и перехода на новые стандарты финансирования отрасли вырастет за четыре года почти втрое - с 4583 грн в 2017 году до 13948 грн в 2021-м.
Как сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, такие показатели предусматриваются в финансово-экономическом обосновании законопроекта "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".
В основу расчетов положены прогнозный объем расходов на здравоохранение за счет государственного и местных бюджетов, а также частных платежей населения (неформальных платежей и официальной сооплаты) на период введения реформы финансирования отрасли (2017-2021 гг.).
Реформа здравоохранения предполагает, в частности, переход на закупку медуслуг через единого национального заказчика, введение возможности официальной сооплаты за услуги вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медпомощи, начиная с 2019 года, введение государственного гарантированного пакета медуслуг и лексредств на уровне первичной медпомощи с июля 2017 года, а на уровне вторичной и третичной медпомощи - начиная с 2019 года.
При этом Минздрав отмечает, что официальная сооплата за медицинские услуги будет вводиться постепенно.
Минздрав ожидает, что новая модель финансирования позволит снизить неформальные платежи за медуслуги c 51,5% всех расходов отрасли в настоящее время до 24,2% к 2021 году.
Минздрав прогнозирует, что финансирование здравоохранения из госбюджета путем закупки услуг через единого национального заказчика будет увеличено в течение 2017-2020 гг. с 2,1% ВВП до 3,8% ВВП.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что объем медуслуг и лекарственных средств, стоимость которых покрывается страхованием, закрепляется на уровне закона в государственном гарантированном пакете.
Минздрав ежегодно будет утверждать конкретный перечень услуг и лекарственных средств, входящих в гарантированный пакет.
Застрахованными лицами, независимо от каких-либо дополнительных критериев, будут являться все граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, которые в установленном порядке признаны беженцами или нуждающимися в дополнительной защите.
Застрахованные лица смогут получать медуслуги и лекарственные средства полностью или частично за счет средств государственного солидарного медстрахования в учреждениях здравоохранения любой формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, получивших лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, которые заключили договоры о медицинском обслуживании населения.
Реализацию государственной политики в сфере организации финансирования предоставления медуслуг и лекарственных средств в рамках госгарантированного пакета будет осуществлять новый центральный орган исполнительной власти - единственный национальный заказчик. При этом за Минздравом останутся функции, связанные с формированием политики в сфере здравоохранения.
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