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Топливно-энергетический комплекс
Страховщики Украины в 2016г увеличили страховые услуги населению на 29%
11:29 11.04.2017 |
Совокупный размер страховых платежей, полученный в 2016 году страховыми компаниями Украины по договорам страхования с физическими лицами, по предварительным данным, составил 13,1 млрд грн, что на 29%, или на 3 млрд грн больше, чем за 2015 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.
По его словам, на добровольные виды страхования пришлось 6,9 млрд грн страховых платежей, на обязательные виды страхования - 3,6 млрд грн, на страхование жизни - 2,6 млрд грн.
Среди добровольных видов за 2016 год наиболее динамичные показатели у страхования наземного транспорта (КАСКО), медицинского страхования (ДМС) и страхования туристов. В частности, количество заключенных договоров КАСКО возросло на 17% и составило 179 тыс., общая сумма страховых платежей возросла на 88% - до 4,9 млрд грн. В сегменте ДМС заключено свыше 1,4 млн договоров (на 60% больше) на сумму 1,9 млрд грн, что на 26% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Рынок страхования туристов показал 2,7 млн выписанных страховых полисов (рост на 19%) на сумму 546 млн грн, что на 41% выше показателя 2015 года.
Как пояснил член Нацкомфинуслуг, указанный рост связан, во-первых, с некоторой стабилизацией в экономическом секторе страны, в результате чего часть граждан может позволить себе дорогостоящие покупки (авто, отдых за рубежом). Во-вторых, ожидание углубления кризиса вынуждает другую часть населения тратить свои накопления, вкладывая их в предметы длительного пользования, например, авто или квартиру. В-третьих, кризисное состояние медицинской отрасли в преддверии реформы здравоохранения заставляет корпоративный сектор обратить свое внимание на услуги ДМС.
А.Залетов добавил, что для активизации роста розничных страховых услуг и возобновления доверия населения к страховому рынку Нацкомфинуслуг направит свои действия на дальнейшее повышение надежности, ликвидности и диверсификации активов страховых компаний, а также на выведение с рынка неплатежеспособных страховщиков.
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