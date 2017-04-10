Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в период с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года получила 2,433 тыс. обращений и жалоб на работу страховых компаний, что на 648, или на 36,3% больше, чем за аналогичный период предыдущих лет, сообщается на сайте комиссии.

Согласно данным регулятора, лидерами по поступившим жалобам стали компании "Европейский страховой союз" (255 обращений, довыплачено 3,45 млн грн), СО "Ильичевское" (196, довыплачено 0,19 млн грн), СО "Доминанта" (155, довыплачено 18,09 млн грн), "Украинская транспортная страховая компания" (147, довыплачено 2,574 млн грн), "Провидна" (107, довыплачено 1,66 млн грн), "Украинская охранно-страховая компания" (100, довыплачено 3,54 млн грн), "Киевский страховой дом" (77, довыплачено 0,75 млн грн).

По информации Нацкомфинуслуг, на указанные компании за анализируемый период в целом поступило 1,037 тыс. жалоб, что составляет 42,6% всех жалоб на украинских страховщиков. Объем выплат ими страховых возмещений по результатам рассмотрения комиссией обращений составил 30,25 млн грн.

Как отмечается, общий объем выплат всеми страховщиками по итогам рассмотрения регулятором обращений за указанный период составил 52,43 млн грн.

Обращения поступали от физических и юридических лиц, включая народных депутатов, письма Кабинета министров, администрации президента, комитетов Верховной Рады, министерств и ведомств.

