Совокупный размер страховых выплат по страховым случаям с физическими лицами, выплаченных страховыми компаниями Украины в 2016 году составил, по предварительным данным, свыше 4,5 млрд грн, что на 17%, или на 600 млн грн больше, чем за 2015 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Александр Залетов.

По его словам, 53% страховых выплат населению пришлось на автострахование, 29% - на медицинское страхование, 9% - на страхование жизни, 4% - на страхование туристов и 3% - на страхование от несчастных случаев.

А.Залетов также отметил, что мероприятия регулятора, направленные на повышение надежности и диверсификации активов страховых компаний, а также выведение с рынка неплатежеспособных страховщиков, способствовали позитивной динамике розничного страхования. Так, по итогам 2016 года объем страховых платежей от физических лиц превысил 10,5 млрд грн, что на 29% больше результатов 2015 года

Член Нацкомфинуслуг добавил, что прогнозируемый в дальнейшем рост страховых выплат по страховым случаям с физическими лицами может оказать должное влияние на восстановление доверия населения к финансовой системе в целом и к страховым компаниям в частности.

