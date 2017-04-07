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Страховщики Украины в 2016г увеличили страховые выплаты населению на 17%
11:55 07.04.2017 |
Совокупный размер страховых выплат по страховым случаям с физическими лицами, выплаченных страховыми компаниями Украины в 2016 году составил, по предварительным данным, свыше 4,5 млрд грн, что на 17%, или на 600 млн грн больше, чем за 2015 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Александр Залетов.
По его словам, 53% страховых выплат населению пришлось на автострахование, 29% - на медицинское страхование, 9% - на страхование жизни, 4% - на страхование туристов и 3% - на страхование от несчастных случаев.
А.Залетов также отметил, что мероприятия регулятора, направленные на повышение надежности и диверсификации активов страховых компаний, а также выведение с рынка неплатежеспособных страховщиков, способствовали позитивной динамике розничного страхования. Так, по итогам 2016 года объем страховых платежей от физических лиц превысил 10,5 млрд грн, что на 29% больше результатов 2015 года
Член Нацкомфинуслуг добавил, что прогнозируемый в дальнейшем рост страховых выплат по страховым случаям с физическими лицами может оказать должное влияние на восстановление доверия населения к финансовой системе в целом и к страховым компаниям в частности.
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