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Топливно-энергетический комплекс
В январе-феврале страховщики уменьшили сбор платежей по ОСАГО на 1,8% до 466,9 млн гривен
11:01 05.04.2017 |
В январе-феврале 2017 года страховщики уменьшили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 1,8% до 466,983 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (475,762 млн гривен).
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Согласно данным бюро, за 2 месяца заключено 945 566 договора по ОСАГО, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (969 936).
Согласно данным, общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за отчетный период увеличился на 41% - до 278,234 млн гривен.
Из них 38,203 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что более чем в два раза больше, чем в январе-феврале 2016 года (17,012 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 14,7% до 3,407 млрд гривен по сравнению с 2015 годом (2,97 млрд гривен).
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