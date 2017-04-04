Количество договоров международного страхования "Зеленая карта", заключенных полными членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-феврале 2017 года сократилось на 8,79% по сравнению с тем же периодом 2016 года - до 87,529 тыс., сообщается на сайте бюро.

Вместе с тем, по его данным, сумма начисленных страховых премий выросла на 5,88% - до 167,322 млн грн.

Размер возмещений, уплаченных по требованиям за январь-февраль, увеличился на 71,87% - до EUR 1,965 млн, количество требований - на 28,75%, до 721.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Его членами являются 54 страховые компании, из них полными членами бюро, имеющими право заключать договоры "Зеленая карта", - девять компаний.

