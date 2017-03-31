Страховые резервы страховых компаний Украины, по предварительным данным, на 31 декабря 2016 года составили свыше 20,5 млрд грн, что на 10% или на 1,9 млрд грн больше, чем на аналогичную дату 2015 г., сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, в результате введения Нацкомфинуслуг новых нормативов достаточности, диверсификации и качества активов в 2016 г. состоялась существенная переаллокация активов, которыми представлены страховые резервы страховщиков от ненадежных (корпоративные ценные бумаги, финансовые инвестиции, по которым нельзя определить справедливую стоимость) до низкорисковых активов - депозиты, размещенные в банковских учреждениях с инвестиционным кредитным рейтингом и выше, государственные ценные бумаги.

Так, в 2016 году по сравнению с годом ранее почти на 2,7 млрд грн увеличились вложения страховщиков в ОВГЗ, на 520 млн грн - средства на текущих счетах, на 209 млн грн - инвестиции в недвижимость.

При этом на 900 млн грн сократились размещения средств страховщиков в акции, на 425 млн грн - в права требования к перестраховщикам, на 160 млн грн - в депозиты в банках с низким инвестиционным рейтингом, на 60 млн грн - в корпоративные облигации.

По итогам 2016 г. в структуре страховых резервов на депозиты приходится 44%, вложения в ОВГЗ - 25%, права требования к перестраховщикам - 12%, средства на текущих счетах составили 11%, в недвижимости - 5,5%, корпоративные облигации - 2% и акции менее 0,5%.

Как отметил А.Залетов, это позволило увеличить доходность инвестиционной деятельности страховых компаний в 2016 г. на 17% или 295 млн грн по сравнению с годом ранее и получить инвестиционный доход в размере свыше 2 млрд грн.

При этом на фоне стремительного падения процентных ставок по депозитам и доходности ОВГЗ рост доходности по депозитам, заключенным страховщиками, составил 25%, по облигациям - 17%, а по корпоративным правам и акциям произошло существенное снижение на 53% и 82% соответственно, отметил А.Залетов.

