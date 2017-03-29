Компании-участники соглашения о прямом урегулировании убытков за три месяца действия данного процесса (с 1 декабря 2016 года) заявили более 1,700 тыс. убытков, что составляет почти 10% от общего объема ОСАГО этих компаний за данный период, сообщается в пресс-релизе МТСБУ

По итогам двух месяцев работы (декабрь-2016-январь2017) проведена первая расчетная сессия, в рамках которой страховщики осуществили взаиморасчеты 323 убытками на базе специального функционала ЦБД МТСБУ. Сумма урегулированных в рамках этой сессии убытков превысила 4,5 млн грн.

Как отмечается в в пресс-релизе, все страховщики-участники соглашения выполнили финансовые обязательства в рамках процесса клиринга.

Средний срок урегулирования по убыткам, которые возмещены в рамках первой сессии, составил 24 дня, что значительно меньше, чем средний срок урегулирования в рамках обычной системы.

Пресс-служба МТСБУ отмечает, что для страховщиков система прямого урегулирования дает возможность повысить лояльность своих клиентов, сократить административные затраты, повысить эффективность регрессной деятельности.

Как сообщалось, участниками соглашения о прямом урегулировании являются 18 страховщиков Украины. Положительные результаты работы проекта доказывают необходимость расширения практики прямого урегулирования на все компании, осуществляющие страхование в сфере ОСАГО.

Вопрос обязательности прямого урегулирования убытков будет обсуждаться на общем собрании ассоциированных членов МТСБУ 12 апреля 2017 года.

