В январе 2017 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта () на 0,7% до 232,980 млн гривен по сравнению с 2016 годом (231,390 млн гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за январь заключено 473 092 договора по ОСАГО, что на 0,15% больше, чем за аналогичный период 2016 года (472 381).

Согласно данным, общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за год увеличился на 51,7% - до 128,096 млн гривен.

Из них 17,061 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что в полтора раза больше, чем в январе 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 14,7% до 3,407 млрд гривен по сравнению с 2015 годом (2,97 млрд гривен).