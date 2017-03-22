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Топливно-энергетический комплекс
МТСБУ оценило страховщиков, осуществляющих ОСАГО, за IV кв.-2016
17:22 21.03.2017 |
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) обнародовало оценку деятельности страховых компаний, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), за четвертый квартал 2016 года.
Согласно обнародованным данным, оценке были подвергнуты 54 члена МТСБУ (III кв.-2016 - 55 членов, исключена "УОСК"). Из них 50 компаний (III кв.-2016 - 53) имеют хорошую оценку деятельности, три (III кв.-2016 - одна) - удовлетворительную. В связи с задолженностью в фонды МТСБУ отсутствуют данные по СК "Здорово".
Высокие оценки по всем трем показателям получили 23 компании (III кв.-2016 - 26): "Универсальная", НАСК "Оранта", УАСК "АСКА", "Княжа Виенна Иншуранс групп", "АСКО-Донбасс-Северный", "Скарбныця", "УПСК", "Оранта-Сич", "ПЗУ Украина", "Провидна", СГ "ТАС", "Уника", "АХА Страхование", "Европейский страховой альянс", "Международная СК", "Украинская страховая группа", "Мотор-Гарант", "Саламандра Украина", VUSO, "Перша", "Арсенал Страхование", "Ю.Би.Ай", "Талисман-Страхование".
По информации бюро, неудовлетворительный уровень качества урегулирования страховых случаев продемонстрировали "Украинская транспортная страховая компания" ("УТСК") и "АСКО-Медсервис".
Неудовлетворительную оценку по показателю "Уровень жалоб от потерпевших и страхователей" имеют "УТСК", "Эталон", "Киевский страховой дом", "ДИМ Страхование", "Страховой капитал" и "Киев Ре".
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