Страховые компании Украины в январе 2017 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 0,7% по сравнению с тем же месяцем 2016 года - до 232,981 млн грн.

Согласно данным сайта Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), количество договоров ОСАГО за январь возросло на 0,15% - до 473,092 тыс.

По информации МТСБУ, общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования увеличился на 51,7% - до 128,097 млн грн. Из них 17,061 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что в 2,5 раза больше, чем в январе 2016 года.

Бюро также зафиксировало рост количества урегулированных требований о страховом возмещении - на 41,9%, до 10,78 тыс., из них с использованием "европротокола" - 2,34 тыс. (рост - в 2,3 раза).

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 54 страховых компаний.

