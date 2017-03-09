В январе-декабре 2016 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 14,7% до 3,407 млрд гривен по сравнению с 2015 годом (2,97 млрд гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за январь-декабрь 2016 года заключено 7 049 462 договоров по ОСАГО, что на 3,3% больше, чем за 2015 год (6 826 118).

Общий объем страховых премий по сравнению с 2015 (2,97 млрд гривен) вырос на 14,7% и составил 3,4 млрд гривен.

Согласно данным, общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за год увеличился на 29% - до 1,405 млрд гривен.

Из них 151,688 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что в 2,09 раза больше, чем в 2015 году.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году выплаты страховщиков по ОСАГО увеличились на 11,4% до 1 089,582 млн гривен по сравнению с 2014 годом (978,3 млн гривен).