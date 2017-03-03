Страховщики увеличили сбор премий по международному автострахованию "Зеленая карта" на 14,4% до 1 005,088 млн в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики увеличили и выплаты по "Зеленой карте" на 15,4% до 10,697 млн евро.

Всего по "Зеленой карте" за 2016 год было заключено 716 553 договора, количество которых сократилось на 8% по сравнению с 2015 годом.

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в ДТП, независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.

Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.