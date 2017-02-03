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Нацфинуслуг одобрила введение электронного страхового полиса по ОСАГО
15:59 02.02.2017 |
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг одобрила введение электронного страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Соответствующее решение принято на заседании Нацфинуслуг в четверг, передают Українські Новини.
На заседании комиссии был одобрен проект распоряжения об утверждении положения об особенностях заключения электронных договоров ОСАГО.
Введение полиса позволит оперативно в режиме он-лайн проводить мониторинг деятельности ОСАГО и обеспечит выполнение всеми страховщиками своих обязательств по договорам.
Как сообщали Українські Новини, Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) прогнозирует ведение электронного полиса до ноября 2017 года.
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