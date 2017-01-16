Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 18 января 2017 года вводит новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Согласно сообщению бюро, обнародованному на его сайте, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся, в сторону повышения на 3,9%.

Последнее изменение тарифов было 28 ноября 2016 года в сторону понижения на 4,8%.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысится до 697 грн (ранее - 671 грн), для автобусов - 2,62 тыс. грн (ранее - 2,522 тыс. грн), для грузовых автомобилей - 1,645 тыс. грн (ранее - 1,583 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,11 тыс. грн (ранее - 1,069 тыс. грн), автобусов - 3,639 тыс. грн (ранее - 3,503 тыс. грн), грузовиков - 2,183 тыс. грн (ранее - 2,102 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 4,929 тыс. грн и 6,102 тыс. грн соответственно, для автобусов - 12,74 тыс. грн и 23,66 тыс. грн, для грузовых автомобилей - 10,337 тыс. грн и 19,51 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 508 грн (ранее - 489 грн), на один месяц - 747 грн (ранее - 719 грн), на полгода - 1,713 тыс. грн (ранее - 1,649 тыс. грн), на год - 2,439 тыс. грн (ранее - 2,348 тыс. грн).

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.

