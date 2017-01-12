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Страховщики Украины за 11 мес.-2016 увеличили сбор платежей по ОСАГО на 16,1%, выплаты - на 29,6%
17:41 10.01.2017 |
Страховые компании Украины в январе-ноябре 2016 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 3,106 млрд грн.
Согласно сообщению на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), количество договоров ОСАГО за 11 месяцев возросло на 3,6% - до 6,451 млн.
По информации бюро, общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный период увеличился на 29,6% - до 1,259 млрд грн. Из них 136,593 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что в 2,15 раза больше, чем за 11 месяцев 2015 года.
Бюро также зафиксировало рост количества урегулированных требований о страховом возмещении - на 21,1%, до 107,084 тыс., из них с использованием "европротокола" - 18,429 тыс. (рост - на 68,1%).
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 55 страховых компаний.
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