Страховщики увеличили сбор премий по международному автострахованию "Зеленая карта" на 20,20% до 944,2 млн за январь-ноябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики увеличили и выплаты по "Зеленой карте" на 17,45% до 9,58 млн евро.

Всего по "Зеленой карте" за 11 месяцев было заключено 670 680 договоров.

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП, независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.

Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.