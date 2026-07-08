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Міжнародні резерви України у червні додали 12,1% і сягнули $51,3 млрд — дані НБУ
Міжнародні резерви України у червні, за попередніми даними, збільшилися на $5,6 млрд, або на 12,1%, - до $51,3 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ) у вівторок.
"У червні вони збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться в публікації.
Згідно з оприлюдненими даними, на валютні рахунки уряду в Нацбанку в червні надійшло $11, 3 млрд, зокрема $6,8 млрд - від ЄС та майже $4,5 млрд - через рахунки Світового банку. Крім того, Україна отримала $4,4 млрд від Європейського Союзу в межах першої виплати першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan, однак ці кошти не було зараховано до міжнародних резервів країни у зв'язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
При цьому уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $269,7 млн, у тому числі $211,5 млн - за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $7,2 млн - за обслуговування валютних ОВДП та $51 млн - борг перед іншими кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) $171,5 млн.
Продаж валюти Нацбанком на валютному ринку в червні становив $5,15 млн відповідно до балансових даних НБУ.
Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників у червні зменшили вартість резервів на $191,4 млн.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту", - додав Нацбанк.
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