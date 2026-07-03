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АНАЛІТИКА

Українці масово купують ОВДП: Мінфін звітує про рекордні обсяги

09:23 03.07.2026 |

Фінанси, Економіка

Портфель облігацій внутрішньої державної позики фізичних осіб станом на 1 липня 2026 року становив 150 млрд грн (+59% за рік, +33,9% з початку року), а станом на 24 червня портфель досягав історичного максимуму - 153,6 млрд грн.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

"Частка фізичних осіб серед власників ОВДП за рік зросла з 5,1% до 7,6% - довіра громадян до інструменту зростає", - говориться у повідомленні.

За перше півріччя 2026 року аукціони ОВДП залучили до бюджету понад 254,1 млрд грн (189,1 млрд грн - розміщення, 65 млрд грн - обмін).

У червні відбулося 14 аукціонів (36,07 млрд грн в еквіваленті) та switch-аукціон із попитом 17 млрд грн, що дозволило скоротити боргове навантаження на бюджет, зазначили у фінансовому відомстві.

За матеріалами: Економічна правда
 

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