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Українці масово купують ОВДП: Мінфін звітує про рекордні обсяги
Портфель облігацій внутрішньої державної позики фізичних осіб станом на 1 липня 2026 року становив 150 млрд грн (+59% за рік, +33,9% з початку року), а станом на 24 червня портфель досягав історичного максимуму - 153,6 млрд грн.
Про це інформує Міністерство фінансів України.
"Частка фізичних осіб серед власників ОВДП за рік зросла з 5,1% до 7,6% - довіра громадян до інструменту зростає", - говориться у повідомленні.
За перше півріччя 2026 року аукціони ОВДП залучили до бюджету понад 254,1 млрд грн (189,1 млрд грн - розміщення, 65 млрд грн - обмін).
У червні відбулося 14 аукціонів (36,07 млрд грн в еквіваленті) та switch-аукціон із попитом 17 млрд грн, що дозволило скоротити боргове навантаження на бюджет, зазначили у фінансовому відомстві.
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