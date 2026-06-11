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Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, стабільний до єни
09:39 11.06.2026 |
Долар США слабко дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, стабільний у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Сигнали нової ескалації конфлікту на Близькому Сході посилюють побоювання зростання глобального інфляційного тиску, оскільки ціни на нафту залишаються високими через блокування поставок із країн Перської затоки.
Звіт міністерства праці США, опублікований напередодні, засвідчив прискорення темпів зростання споживчих цін (індекс CPI) у країні в травні до максимальних із квітня 2023 року 4,2% у річному виразі проти 3,8% місяцем раніше. Темпи інфляції збіглися з очікуваннями аналітиків, що дещо заспокоїло трейдерів, які побоювалися ще більш різкого їхнього прискорення.
У четвер будуть оприлюднені дані про динаміку цін виробників у США за травень - ще один важливий показник інфляції.
Ринок чекає принаймні одного підвищення базової процентної ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів до кінця поточного року.
Європейський центральний банк (ЄЦБ), як очікується, підніме ключові ставки вже на засіданні в четвер. Ставка за депозитами буде підвищена на 25 базисних пунктів - до 2,25%, прогнозують опитані Trading Economics експерти.
Пара євро/долар за даними на 9:00 кч торгується на рівні $1,1546 порівняно з $1,1538 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта становить $1,3379 проти $1,3368 у середу.
Підвищення ставки чекають цього місяця і від Банку Японії. Його наступне засідання заплановано на 15-16 червня.
У середу стало відомо, що голова японського ЦБ Кадзуо Уеда госпіталізований і, найімовірніше, пропустить найближче засідання регулятора.
Вартість американської валюти в парі з єною становить 160,55 єни проти 160,56 єни напередодні.
Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7774 юаня порівняно з 6,7841 юаня на закриття попередньої сесії.
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