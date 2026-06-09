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«Зроблено в Україні»: темпи кредитування бізнесу перевищили 4,4 млрд грн на тиждень
За минулий тиждень підприємці оформили 967 нових кредитів на загальну суму 4,42 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", яка входить до політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Найбільший приріст за обсягом фінансування зафіксовано для бізнесу в зонах високого воєнного ризику ‒ плюс 1,7 млрд грн за тиждень. Це 38,6% від усіх нових кредитних коштів, виданих за цей період.
Загалом із початку 2026 року підприємці залучили 17,3 тис. кредитів на суму 76 млрд грн. Основні напрями фінансування розподілилися так:
Від старту програми у лютому 2020 року бізнес отримав 151,8 тис. кредитів на 536 млрд грн. У період воєнного стану ‒ 117 тис. кредитів на 446,4 млрд грн.
До регіонів-лідерів за кількістю кредитів входять чотири області, які належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.
Найбільші обсяги кредитування припадають на:
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