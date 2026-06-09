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АНАЛІТИКА

«Зроблено в Україні»: темпи кредитування бізнесу перевищили 4,4 млрд грн на тиждень

09:49 09.06.2026 |

Фінанси, Економіка

За минулий тиждень підприємці оформили 967 нових кредитів на загальну суму 4,42 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", яка входить до політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Найбільший приріст за обсягом фінансування зафіксовано для бізнесу в зонах високого воєнного ризику ‒ плюс 1,7 млрд грн за тиждень. Це 38,6% від усіх нових кредитних коштів, виданих за цей період.

Загалом із початку 2026 року підприємці залучили 17,3 тис. кредитів на суму 76 млрд грн. Основні напрями фінансування розподілилися так:

  • підприємства в зонах високого воєнного ризику ‒ 25,7 млрд грн;
  • переробна промисловість ‒ 20,8 млрд грн;
  • інвестиційні проєкти ‒ 11,6 млрд грн.

    • Від старту програми у лютому 2020 року бізнес отримав 151,8 тис. кредитів на 536 млрд грн. У період воєнного стану ‒ 117 тис. кредитів на 446,4 млрд грн.

    До регіонів-лідерів за кількістю кредитів входять чотири області, які належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.

    Найбільші обсяги кредитування припадають на:

  • аграрний сектор;
  • гуртову та роздрібну торгівлю;
  • переробну промисловість. 
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
    Ключові теги: кредит
     

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