Довідковий курс гривні впав до нового мінімуму 44,45 грн/$1 – НБУ

Національний банк України (НБУ) 8 червня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,4533 грн/$1, за день він послабився на 9 коп. та оновив історичний мінімум.

Як зазначається, попереднього мінімуму було досягнуто 4 червня, коли регулятор встановив довідковий курс гривні щодо долара на рівні 44,3811 грн/$1.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився майже на 5,4%.