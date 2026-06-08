Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 3,7%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $29,5 млн, або на 3,7% - до $766,5 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $119,0 млн з $107,7 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $476,1 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо збільшилось: з понеділка по четвер воно становило майже $18,9 млн проти $7,4 млн на позаминулому тижні.

Офіційний курс гривні до долара, який на початку минулого тижня становив 44,2680 грн/$1, з 2 по 5 червня послідовно оновлював історичні мінімуми, сягнувши наприкінці тижня позначки 44,3793 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара протягом тижня рухався слідом за офіційним: курс купівлі зріс майже на 9 коп. - до 44,0 грн/$1, а курс продажу на 5 коп. - до майже 44,38 грн/$1.