Долар США слабшає до євро, єни та фунта

Долар США дешевшає в парах з євро, єною та фунтом стерлінгів вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Інвестори оцінюють перспективи грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) у світлі неojдавніх економічних даних і зростання напруженості в міжнародній торгівлі.

Як показали дані Інституту управління поставками, що вийшли напередодні, індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у липні знизився до 50,1 пункту порівняно з 50,8 пункту місяцем раніше.

Це стало несподіванкою для аналітиків, які прогнозували підвищення в середньому до 51,5 пункту, за даними Trading Economics. Значення вище 50 пунктів свідчить про посилення ділової активності у сфері послуг, нижче - про ослаблення.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що планує запровадити додаткові імпортні мита на чbпи найближчим часом, оскільки хоче, щоб вони вироблялися в США.

Це станеться "протягом наступного тижня або приблизно в цей час", сказав він в ефірі телеканалу CNBC. У ці ж терміни він має намір оголосити про тарифи на фармацевтичну продукцію, причому їхній розмір може становити 250%.

Трамп, який неодноразово вимагав значного зниження ставок ФРС, цього тижня також оголосить кандидата на заміщення вакантної посади в раді керівників регулятора.

Минулого тижня членкиня ради Адріана Куглер оголосила про те, що залишить посаду на кілька місяців раніше терміну - 8 серпня, а не 31 січня 2026 року. Трамп назвав її рішення "приємним сюрпризом".

Звільнення Куглер надає президенту можливість призначити на цю посаду людину, яка надалі може стати керівником Федрезерву після завершення терміну повноважень нинішнього очільника Джерома Пауелла в травні наступного року.

При цьому Трамп не розглядає кандидатуру міністра фінансів Скотта Бессента на місце Куглер. За словами президента, Бессент хоче залишитися на посаді глави Мінфіну.

Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на майбутньому у вересні засіданні приблизно в 89%, за даними CME FedWatch.

Євро станом на 15:07 EET торгується на рівні $1,1605 порівняно з $1,1578 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3312 проти $1,3299 за підсумками торгів у вівторок.

Увагу трейдерів спрямовано на засідання Банку Англії, підсумки якого буде підбито в четвер. Ринок очікує від британського ЦБ зниження базової ставки на 25 базисних пунктів з поточного рівня в 4,25% річних.

Курс долара до єни становить 147,56 єни проти 147,61 єни напередодні.

Як показали опубліковані в середу дані, номінальні зарплати в Японії в червні зросли на 2,5% у річному вираженні. Хоча їхнє зростання стало найсильнішим за чотири місяці, воно виявилося нижчим за очікування аналітиків. Експерти, яких опитало Trading Economics, у середньому прогнозували підйом на 3,2%. Водночас зарплати з поправкою на інфляцію знизилися на 1,3%. Скорочення цього показника відзначається шість місяців поспіль.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1898 юаня порівняно з 7,1887 юаня за підсумками попередньої сесії.