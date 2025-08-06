Європейські фондові індекси підвищуються в середу

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помірно зростають у середу, інвестори вивчають звітність компаній та економічні дані, а також продовжують стежити за ситуацією у сфері світової торгівлі.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:27 EET піднявся на 0,06%, склавши 541,74 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,2%, німецький DAX - 0,28%, французький CAC 40 - 0,16%, італійський FTSE MIB - 0,28%, іспанський IBEX 35 - 0,48%.

Обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в червні скоротився на 1% порівняно з попереднім місяцем, повідомило Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Це стало несподіванкою для ринку. Аналітики в середньому прогнозували зростання показника на 1%, за даними Trading Economics.

Роздрібний продаж в єврозоні в червні збільшився на 0,3% відносно попереднього місяця, повідомило статистичне управління Європейського союзу (Eurostat). У річному зіставленні продаж зріс на 3,1%. Прогноз аналітиків передбачав підвищення на 0,4% порівняно з попереднім місяцем і на 2,6% проти червня 2024 року.

Роздрібний продаж в Європейському союзі позаминулого місяця збільшився також на 0,3% за місяць і на 3,1% у річному вираженні.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що планує найближчим часом ввести додаткові імпортні мита на чипи. Це станеться "протягом наступного тижня або приблизно в цей час", сказав він в ефірі телеканалу CNBC. У ці ж терміни він має намір оголосити про тарифи на фармацевтичну продукцію, їхній розмір може становити 250%.

У зростанні серед компонентів Stoxx Europe 600 лідирує страховик Hiscox. Його акції дорожчають на 8,6% після сильної піврічної звітності та повідомлення про збільшення обсягу програми buyback на $100 млн.

Найбільше зниження у зведеному індексі демонструють котирування Beiersdorf, що втрачають 11% після того, як німецький хімічний концерн відзвітував про скорочення чистого прибутку і виручки від продажу брендів Nivea і La Prairie в першому півріччі, а також погіршив річний прогноз.

Суттєво підвищуються котирування voestalpine, Vistry Group (+4,3%) і Fresnillo (на 4,2%), тоді як папери TP ICAP Group, Coca-Cola HBC і ABN AMRO Bank втрачають у ціні від 7,1% до 9,1%.

Bayer AG скорочує капіталізацію на 4,9%. Німецький хімічний і фармацевтичний концерн наростив чистий збиток у 5,9 раза в другому кварталі 2025 року, не виправдавши очікувань аналітиків, які розраховували, що компанія отримає чистий прибуток.

Ринкова вартість Glencore Plc знижується на 4,4%. Одна з провідних світових диверсифікованих сировинних груп у першому півріччі збільшила чистий збиток у 2,8 раза. Glencore скоротила скориговану EBITDA на 14% і трохи збільшила виручку, причому обидва показники виявилися гіршими за прогнози ринку.

Ціна акцій Siemens Energy знижується на 0,4%, незважаючи на позитивну звітність. Німецький виробник обладнання для енергетики отримав чистий прибуток у третьому фінкварталі проти збитку, зафіксованого роком раніше.

Папери Commerzbank дорожчають на 0,2%. Другий за величиною банк Німеччини скоротив чистий прибуток на 14,1% у другому кварталі 2025 року, проте показник виявився кращим за очікування аналітиків. Commerzbank також оголосив про підготовку запуску програми зворотного викупу акцій на суму до 1 млрд євро і поліпшив прогноз на поточний рік.

На торгах у Німеччині помітно дорожчають акції автовиробників, зокрема Porsche - на 2,8%, BMW - на 1,3%, Daimler Truck Holding - на 1,3%, Volkswagen і Mercedes-Benz - на 1,1%.

У Франції лідирують Edenred (+2,9%), Accor (+2,6%), ArcelorMittal (+1,7%) і TotalEnergies (+1,6%).