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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6537 грн/$1
12:37 06.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 серпня 2025 року.
|Показник
|05.07.2025
|06.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7006
|41.6537
|-0.11
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 серпня - 41,6845 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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