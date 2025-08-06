Золото дещо подешевшало на тлі зміцнення долара, ринки очікують на призначення ФРС

Ціни на золото дещо знизилися в середу через незначне зміцнення долара, а інвестори утрималися від великих ставок напередодні рішення президента США Дональда Трампа про призначення до Федеральної резервної системи.

О 06:42 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до 3374,72 долара за унцію після досягнення майже двотижневого максимуму у вівторок. Ф'ючерси на золото в США впали на 0,1% до 3429,80 доларів.

Долар відскочив від тижневого мінімуму, досягнутого на попередній сесії, що знизило привабливість золота для власників інших валют.

«Золото опинилося між суперечливими силами. Падіння прибутковості допомогло, але долар США зумів добре втриматися, незважаючи на п'ятничну розпродажу. Це призвело до діапазону, який ми зараз спостерігаємо, оскільки ціни чекають на переконливі каталізатори», - сказав Ілля Співак, глава відділу глобальної макроекономіки в Tastylive.

У вівторок Трамп заявив, що незабаром оголосить про короткострокову заміну губернатора ФРС Адріани Куглер, яка в п'ятницю оголосила про свою відставку, а також про свій вибір наступного голови ФРС.

CME FedWatch Tool зараз оцінює ймовірність зниження ставок у вересні майже в 87% після опублікування в п'ятницю даних про зростання зайнятості, які виявилися гіршими за очікувані, після чого Трамп звільнив комісара Бюро статистики праці США.

На торговому фронті Трамп знову пригрозив підвищити мита на товари з Індії через її закупівлі російської нафти, тоді як Нью-Делі назвав його напад «невиправданим» і пообіцяв захищати свої економічні інтереси, поглиблюючи торговельну суперечку між двома країнами.

У той же час, продажі золотих виробів Perth Mint в липні впали на 33% порівняно з попереднім місяцем, а продажі срібла впали до шестимісячного мінімуму.

Спотове срібло залишалося стабільним на рівні 37,82 долара за унцію, платина знизилася на 0,5% до 1314,76 долара, а паладій впав на 0,6% до 1168,42 долара.