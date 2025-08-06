Фінансові новини
- |
- 06.08.25
- |
- 10:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції різноспрямовані на тлі митних проблем; Австралія досягла рекордного рівня, рішення RBI попереду
08:27 06.08.2025 |
Азіатські фондові ринки в середу змішані, більшість індексів показали незначні зміни, тоді як австралійські акції піднялися до рекордного рівня на тлі зростаючих очікувань подальшого зниження процентних ставок РБА.
У центрі уваги цього дня є рішення Резервного банку Індії щодо процентної ставки, яке має бути оприлюднено пізніше, і очікується, що центральний банк залишить ставки без змін.
У вівторок Волл-стріт завершила день падінням після оприлюднення слабких даних про сектор послуг, що посилило економічні побоювання, викликані слабким звітом про ринок праці минулого тижня.
Ф'ючерси на американські фондові індекси знизилися в ході азіатських торгів у середу.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 піднявся на 0,6% до рекордного рівня 8 827,40 пунктів, оскільки ринки врахували в цінах неминуче зниження ставок як Резервним банком Австралії, так і Федеральною резервною системою США.
РБА має зібратися на наступного тижня після того, як на останньому засіданні несподівано залишив ставки без змін.
Імовірність зниження ставок у США у вересні зросла до майже 94% після слабких даних про ринок праці в США, що посилило настрої ризику.
Однак настрої інвесторів були стримані новими торговельними протистояннями.
У вівторок в інтерв'ю CNBC президент Дональд Трамп пригрозив ввести високі мита на фармацевтичні препарати та напівпровідники, причому мита на ліки можуть сягнути 250%.
Він також підтвердив плани підвищити мита на імпорт з Індії понад поточні 25% за закупівлі російської нафти.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 піднялися на 0,2%, оскільки інвестори очікують на рішення Резервного банку Індії щодо монетарної політики, яке має бути оприлюднено сьогодні.
Очікується, що РБІ збереже базову ставку на рівні 5,50%, хоча деякі аналітики вбачають можливість зниження на 25 базисних пунктів, особливо в умовах стриманої інфляції та торговельного тиску з боку США.
Падіння індійської рупії щодо долара ще більше ускладнює рішення центрального банку.
Інші регіональні акції торгувалися з різними результатами в межах діапазону.
Індекс KOSPI Південної Кореї знизився на 0,2%, а індекс Straits Times Сінгапуру - на 0,1%.
Японський Nikkei 225 зріс на 0,5%, а більш широкий індекс TOPIX - на 1%.
Китайський індекс Shanghai Composite залишився без змін, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 незначно знизився.
Індекс Hang Seng у Гонконзі у вівторок знизився на 0,4%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський поговорив із Трампом: Потрібно якнайшвидше припинити війну
|Три країни виділяють близько $500 млн на постачання зброї США Україні через НАТО
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Золото дещо подешевшало на тлі зміцнення долара, ринки очікують на призначення ФРС
|Азіатські акції різноспрямовані на тлі митних проблем; Австралія досягла рекордного рівня, рішення RBI попереду
|Долар коливається, оскільки інвестори очікують на заміну голови ФРС
|Волл-стріт завершила день падінням, оскільки інвестори оцінюють вплив мит на економіку
|Мінфін знову трохи підвищив ставку 4-річних бенчмарк-ОВДП - до 15%
|Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%
|НБУ оновив вимоги до кредитних посередників на ринку небанківських фінансових послуг
Бізнес
|Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд
|Qualcomm поза конкуренцією: у липневому топ-10 продуктивності AnTuTu лише два смартфони з чіпами від Mediatek
|У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту
|Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році
|Armani та його підрозділ оштрафували в Італії на €,3,5 мільйона
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження