Азіатські акції різноспрямовані на тлі митних проблем; Австралія досягла рекордного рівня, рішення RBI попереду

Азіатські фондові ринки в середу змішані, більшість індексів показали незначні зміни, тоді як австралійські акції піднялися до рекордного рівня на тлі зростаючих очікувань подальшого зниження процентних ставок РБА.

У центрі уваги цього дня є рішення Резервного банку Індії щодо процентної ставки, яке має бути оприлюднено пізніше, і очікується, що центральний банк залишить ставки без змін.

У вівторок Волл-стріт завершила день падінням після оприлюднення слабких даних про сектор послуг, що посилило економічні побоювання, викликані слабким звітом про ринок праці минулого тижня.

Ф'ючерси на американські фондові індекси знизилися в ході азіатських торгів у середу.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 піднявся на 0,6% до рекордного рівня 8 827,40 пунктів, оскільки ринки врахували в цінах неминуче зниження ставок як Резервним банком Австралії, так і Федеральною резервною системою США.

РБА має зібратися на наступного тижня після того, як на останньому засіданні несподівано залишив ставки без змін.

Імовірність зниження ставок у США у вересні зросла до майже 94% після слабких даних про ринок праці в США, що посилило настрої ризику.

Однак настрої інвесторів були стримані новими торговельними протистояннями.

У вівторок в інтерв'ю CNBC президент Дональд Трамп пригрозив ввести високі мита на фармацевтичні препарати та напівпровідники, причому мита на ліки можуть сягнути 250%.

Він також підтвердив плани підвищити мита на імпорт з Індії понад поточні 25% за закупівлі російської нафти.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 піднялися на 0,2%, оскільки інвестори очікують на рішення Резервного банку Індії щодо монетарної політики, яке має бути оприлюднено сьогодні.

Очікується, що РБІ збереже базову ставку на рівні 5,50%, хоча деякі аналітики вбачають можливість зниження на 25 базисних пунктів, особливо в умовах стриманої інфляції та торговельного тиску з боку США.

Падіння індійської рупії щодо долара ще більше ускладнює рішення центрального банку.

Інші регіональні акції торгувалися з різними результатами в межах діапазону.

Індекс KOSPI Південної Кореї знизився на 0,2%, а індекс Straits Times Сінгапуру - на 0,1%.

Японський Nikkei 225 зріс на 0,5%, а більш широкий індекс TOPIX - на 1%.

Китайський індекс Shanghai Composite залишився без змін, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 незначно знизився.

Індекс Hang Seng у Гонконзі у вівторок знизився на 0,4%.