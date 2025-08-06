Долар коливається, оскільки інвестори очікують на заміну голови ФРС

У середу долар коливався в межах діапазону, оскільки інвестори вирішили утриматися від дій напередодні оголошення президентом США Дональдом Трампом кандидатури на заміщення вакантної посади в Раді керуючих Федеральної резервної системи.

У вівторок Трамп заявив, що до кінця тижня визначиться з кандидатом, і окремо звузив коло можливих наступників голови ФРС Джерома Пауелла до чотирьох осіб.

Дані, опубліковані того ж дня, також показали, що активність у секторі послуг США в липні несподівано стабілізувалася, навіть незважаючи на те, що витрати на виробництво зросли найбільше за майже три роки, що підкреслює вплив мит Трампа на економіку, які також почали позначатися на корпоративних прибутках.

Проте це мало вплинуло на курс долара, оскільки трейдери не наважувалися відкривати нові позиції напередодні новин про те, хто займе вакантне місце в раді ФРС. Зростають побоювання, що партійна лояльність може вторгнутися в стабільний світ політики центрального банку.

Курс долара майже не змінився і склав 147,54 єни, а євро піднявся на 0,02% до 1,5760 долара. Курс фунта стерлінгів склав 1,3304 долара.

Протягом ночі коливання валют були незначними.

«Я все ще вважаю, що до кінця тижня, якщо Трамп оголосить, кого він хоче призначити на вакантне місце в раді, залежно від того, наскільки (ринки) вважатимуть цього кандидата надійним, це може викликати певну реакцію у всіх сферах», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії.

«Для мене це... потенційно найбільший фактор коливання протягом наступних 48 годин».

Хоча цього тижня коливання курсу долара були більш помірними, валюта ще не оговталася від різкого падіння в п'ятницю, коли вона зафіксувала найбільше одноденне падіння за майже чотири місяці після оприлюднення тривожного звіту про зайнятість.

Щодо кошика валют, долар останній раз був на рівні 98,76, що все ще досить далеко від свого піку в 100,25, досягнутого в п'ятницю перед оприлюдненням даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

Трейдери продовжують оцінювати ймовірність зниження ставки ФРС у вересні на понад 90%, очікуючи пом'якшення на близько 58 базисних пунктів до кінця року.

Однак такі дані, як опублікований у вівторок звіт ISM про сферу послуг, підкреслюють, що ФРС доводиться балансувати на тонкій грані, оскільки політики зважують зростаючий ціновий тиск від мит Трампа та ознаки ослаблення економіки США.

«Звіт ISM про сферу послуг, очевидно, має ознаки стагфляції... це, безперечно, двосічний меч з точки зору того, що це означає для політики», - сказав Атрілл з NAB.

«На даний момент, я думаю, ми схиляємося до думки, що, можливо, ринок надто впевнений у тому, що у вересні відбудеться зміна».

Що стосується інших валют, австралійський долар зріс на 0,15% до 0,6479 долара, а новозеландський долар - на 0,23% до 0,5914 долара.

За даними, опублікованими в середу, рівень безробіття в Новій Зеландії дещо зріс у другому кварталі, оскільки ринок праці залишався млявим, що підтверджує думку про те, що центральний банк продовжить заплановане зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів на своєму серпневому засіданні з питань політики.